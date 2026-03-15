La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Udinese al Friuli, mantenendo anche il suo quarto risultato utile consecutivo e il risultato senza subire reti. Dopo aver battuto il Pisa 4-0 allo Stadium, la squadra si è portata temporaneamente a +2 sulla concorrenza di Como e Roma, che si sfideranno domani nel confronto diretto al Sinigaglia. La partita ha visto un gol di Boga per l'Udinese.

AGI - Ancora una vittoria. Ancora un clean sheet. Dopo il 4-0 al Pisa allo Stadium, la Juventus batte 1-0 l' Udinese al Friuli e si prende il quarto posto (utile per la Champions) portandosi momentaneamente a +2 su Como e Roma, impegnate domani nello scontro diretto del Sinigaglia. Paga la scelta di Luciano Spalletti di schierare dal 1' Jeremie Boga, autore del gol vittoria. L' esperimento contro il Pisa era riuscito ad inizio ripresa: fuori David con l'ex Sassuolo a sinistra e Kenan Yildiz falso nove. Stavolta il tridente leggero è la mossa dall'inizio e al 38' la Juventus sblocca il risultato. Un lancio lungo sul settore sinistro mette in moto Yildiz che sfugge a Zarraga, entra in area e serve al centro Boga, autore del tap in vincente sotto porta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Balzo Champions della Juventus, Udinese ko con un gol di Boga

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