Boga alla Juventus? Il giocatore si offre ai bianconeri
Boga, attualmente in forza al club di Premier League, si offre alla Juventus come possibile rinforzo per l’attacco. Il giocatore, che ha mostrato interesse a trasferirsi in Italia, potrebbe rappresentare una soluzione per rafforzare le opzioni offensive della squadra bianconera. La dirigenza della Juventus valuta le possibilità, considerando anche le esigenze di mercato e le caratteristiche tecniche del calciatore.
La Roma è ancora alla ricerca di un esterno offensivo capace di colmare le lacune evidenziate nel corso della stagione su quella zona del campo, nonostante i segnali positivi arrivati da Bailey; infatti l’esterno giallorosso, dopo mesi di stop per infortunio e qualche apparizione poco convincente, nella sconfitta di Coppa Italia contro il Torino ha fornito una prestazione incoraggiante, candidandosi a possibile risorsa per la seconda parte di stagione. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, comunque, avrebbe indicato come essenziale l’acquisto di un altro esterno per avere più possibilità di manovra e più pedine da utilizzare, evitando di essere limitato a poche opzioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
