Juve Lecce LIVE | a breve il fischio d’inizio!

Segui con noi la diretta di Juve Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Ti forniremo aggiornamenti in tempo reale, tra cui sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata del match. Restate sintonizzati per tutte le informazioni sul confronto tra le due squadre, che sta per iniziare.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Lecce 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Juventus-Lecce: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Juventus – Lecce LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 18° Giornata - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 18° Giornata Serie A, Sabato 3 Gennaio ore 18:00. stadiosport.it

