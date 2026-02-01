Parma Juve LIVE | a breve il fischio d’inizio

A Parma sta per cominciare il big match tra Parma e Juventus. Poco prima del calcio d’inizio, le squadre sono già in campo, l’atmosfera è tesa e i tifosi si preparano a vivere un match importante per la classifica. La partita, valida per la 23ª giornata di Serie A, promette emozioni e colpi di scena.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Parma Juve 0-0: risultato e tabellino. Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino.

