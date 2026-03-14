Udinese Juve 0-1 LIVE | miracolo di Okoye su Miretti!

Nella partita tra Udinese e Juventus, il risultato finale è 0-1. La gara si è disputata durante la 29ª giornata di Serie A 202526 e si è conclusa con un gol decisivo che ha visto protagonista un intervento di Okoye su Miretti. La cronaca della partita include una sintesi degli eventi principali, moviola e dettagli sul risultato.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-1: sintesi e moviola. 87? AMMONITO UDINESE – Cartellino giallo ai danni di Mlacic dopo un fallo su Yildiz. 85? OKOYE DICE NO A MIRETTI – Altra enorme giocata di Yildiz, che quando punta l’uomo diventa imprevedibile: palla per Miretti che da due passi sbatte su Okoye. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-1 LIVE: miracolo di Okoye su Miretti! Articoli correlati Udinese Juve 0-1 LIVE: Locatelli vicino all’eurogol! Okoye si superadi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Udinese Juve 0-1 LIVE: Yildiz vicino al gol, ancora una bella parata di Okoyedi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Contenuti e approfondimenti su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. Udinese-Juventus 0-1, annullato il gol del raddoppio di Conceicao78' - Doppio cambio per la Juventus: entrano Miretti e Gatti, escono Boga e Conceicao. 75' - Ancora cambi per i friulani: dentro Piotrowski e Mlacic, fuori Zarraga ... tuttojuve.com Udinese-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol annullato a ConceiçaoLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it INFORTUNIO IN UDINESE-JUVE: SPALLETTI LO SOSTITUISCE - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com