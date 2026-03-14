Udinese Juve 0-1 LIVE | Locatelli vicino all’eurogol! Okoye si supera

Nella partita valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, l'Udinese ha affrontato la Juventus in una sfida che si è conclusa con il risultato di 0-1. Durante l'incontro, Locatelli ha tentato un tiro vicino all’eurogol, mentre Okoye ha compiuto una parata importante. La cronaca della partita include sintesi, moviola e tabellino.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-1: sintesi e moviola. 55? CI PROVA MCKENNIE! – Grande palla in mezzo per il texano che prova il tiro, palla deviata dalla difesa bianconera. 51? OCCASIONE UDINESE – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del pareggio con la bella ripartenza di Atta, poi palla in profondità per David che tocca subito in mezzo per Ekkelenkamp: il centrocampista si divora il pareggio da due passi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-1 LIVE: Locatelli vicino all’eurogol! Okoye si supera Articoli correlati Udinese Juve 0-0 LIVE: altro grande pallone di Locatelli per Conceicaodi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Udinese Juve 0-0 LIVE: Conceicao pericoloso! Ma che palla gli ha dato Locatelli?!di Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Juventus-Udinese 3-1: gol e highlights | Serie A Approfondimenti e contenuti su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. Udinese-Juventus 0-1, fine primo tempo21:32 -FINE PRIMO TEMPO. Bianconeri in avanti 1 a 0 grazie alla rete di Boga. 45' - Un mintuo di recupero. 44' - L’Udinese resta comunque in partita: Atta ci ... tuttojuve.com Udinese-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: friulani in pressioneLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Highlights Gol Udinese Juve Le immagini del match - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com