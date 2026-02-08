La Lazio batte la Juventus 1-0 grazie a un gol di Pedro. La partita si infiamma quando Locatelli regala ai biancocelesti una palla persa ingenua. La Juve prova a reagire, ma fatica a creare occasioni pericolose. La squadra di Allegri si trova subito sotto pressione, e la Lazio sfrutta l’occasione per portarsi avanti. Un risultato che cambia gli equilibri in classifica e lascia i tifosi bianconeri con l’amaro in bocca.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-0: sintesi e moviola. 2 minuti di recupero! 43? DAVID PERICOLOSO! – Bel cross dalla destra di Kalulu che cerca e trova il colpo di testa di David: l’ex Lille provano l’incornata, palla alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio 0-1 LIVE: Pedro porta in vantaggio i biancocelesti. Ma che palla persa da Locatelli…

Approfondimenti su Juve Lazio

Segui con noi la diretta di Juve-Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 202526.

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata di Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Laziostory | VIDEO, 29 gennaio 2013, Lazio-Juventus 2-1: Floccari, un’emozione che vale il 26 maggio.

LIVE Juventus-Lazio 0-0 Serie A 2025/2026: Gol annullato a KoopmeinersSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Lazio: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Diretta/ Juventus Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: super Provedel su Bremer! (8 febbraio 2026)Posticipo di sicuro fascino, la diretta Juventus Lazio arriva però in momenti molto diversi per le due squadre, che si affronteranno naturalmente all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45 di questa ... ilsussidiario.net

Le ufficiali di Juventus-Lazio Tornano Yildiz e Koop titolari facebook

#JuveLazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVE x.com