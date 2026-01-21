Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata di Champions League. La partita si mantiene equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Yildiz si avvicina al gol, mentre Locatelli effettua un passaggio decisivo. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sulla cronaca live del match.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. 18? OCCASIONE YILDIZ! – Yildiz vicino al gol con il destro che termina di poco a lato. Ma che palla di Locatelli e che cambio di gioco pazzesco. 15? GIROPALLA BENFICA – Spingono gli ospiti in questa fase del match, due occasione da corner ma i bianconeri sono attenti 9? ANCORA JUVE! – Ancora pericoloso Kenan Yildiz con una bella azione in solitaria! Chiude ancora Trubin 5? OCCASIONE JUVE – Yildiz cerca David con una grande palla, tentativo di testa e palla in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Benfica LIVE 0-0: Yildiz vicino al gol! Ma che palla di Locatelli!!

