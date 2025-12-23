Marche bilancio Consiglio | via libera al triennale 2026 – 2028

Il Consiglio regionale ha approvato, con maggioranza, il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. La delibera, approvata durante la sessione di fine anno, definisce le linee guida e le risorse disponibili per le attività istituzionali dell’Assemblea legislativa regionale nel prossimo futuro.

Approvato a maggioranza nel corso della sessione di fine anno del Consiglio regionale il " Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 dell'Assemblea legislativa regionale ". La proposta di atto amministrativ o, a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, stabilisce la programmazione triennale della spesa per le quattro missioni di competenza "Servizi istituzionali generali e di gestione", "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", "Fondi e accantonamenti" e "Partite di giro". I dati finanziar i complessivi prevedono impegni per euro 27.376.725,74 nel 2026, 23.535.965,04 per il 2027 e 23.

