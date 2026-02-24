Ricerca parte il Piano triennale con un 1,2 miliardi dal 2026 al 2028

Il piano triennale della ricerca parte con un investimento di 1,2 miliardi di euro, causato dalla legge di Bilancio 2026. Il governo ha deciso di destinare queste risorse per sostenere progetti innovativi e avanzare nel settore scientifico. La cifra sarà distribuita tra il 2026 e il 2028, puntando a rafforzare il settore e a favorire nuove scoperte. La decisione mira a migliorare le infrastrutture e le competenze del sistema di ricerca italiano.

Al via il Piano triennale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026 e che prevede un finanziamento di 1,2 miliardi di euro nel periodo 2026-2028. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che "introduce un nuovo modello di programmazione e finanziamento della ricerca, fondato su un calendario dei bandi certo, un fondo unico e su risorse definite", rileva il ministero in una nota. "Il Piano triennale della ricerca segna una svolta rispetto al passato, quando il sistema si è trovato troppo spesso a fare i conti con incertezza nei tempi dei bandi e nell'erogazione delle risorse", rileva Bernini.