Ucraina raid russi vicino Kiev | 2 morti

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco aereo russo nei pressi di Kiev. I raid hanno colpito l’area dell’oblast di Kiev, vicino alla capitale. Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e cercando di capire se ci siano altri feriti o vittime. La situazione rimane tesa, con la città che si prepara a eventuali nuovi attacchi.

Trump:smorzeremo situazione Minneapolis22.18 Niscemi, è a rischio tutta la collina21.30 Vannacci deposita un nuovo simbolo20.52 Crans, sì investigatori Svizzera-Italia20.05 Benevento, cade elicottero: un morto19.10 Piantedosi riferirà alla Camera su Ice18.28 Tajani: "In Iran c'è stata carneficina"17.45 Minneapolis,appello Melania:siamo uniti

Nella mattinata, Kiev e Leopoli sono state colpite da raid russi, provocando almeno quattro vittime e numerosi feriti.

Nelle ultime 24 ore, la regione di Kherson in Ucraina ha subito nuovi attacchi russi, con due civili deceduti e altre due persone ferite, tra cui un bambino.

