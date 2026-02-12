Gli incursori del generalissimo hanno fatto un po’ di ammuina

I deputati vannacciani hanno votato ieri in modo opposto al decreto sulle armi all’Ucraina, nonostante il governo avesse messo la fiducia. La giornata è stata movimentata, con qualche scena di confusione da parte degli incursori del generalissimo. Alla fine, i voti sono stati chiari: tre voti favorevoli e tre contrari, lasciando il risultato ancora in bilico.

Com'era facile prevedere e come mi vergogno di non avere previsto, i tre deputati vannacciani ieri hanno votato sì alla fiducia e no al decreto sulle armi all'Ucraina, su cui il governo aveva messo la fiducia. Al Senato, dove ora passa il provvedimento, una simile prova di contorsionismo politico non sarebbe nemmeno tecnicamente possibile, ma qual è il problema? Futuro Nazionale conta in tutto tre deputati, senatori non ne ha, e Roberto Vannacci può quindi rivendicare orgogliosamente la manovra, con la stessa limpidezza che da sempre contraddistingue il suo eloquio e la sua prosa: «Il voto di fiducia serve per delimitare un perimetro politico funzionale ai partiti per scegliere dove collocarsi.

