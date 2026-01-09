Giugliano istituto Kindergarten | tutto pronto per l’open day

Giugliano si prepara ad accogliere visitatori e famiglie sabato 17 gennaio, in occasione dell’open day dell’istituto Kindergarten. L’evento si svolgerà in via Roma, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le attività e l’ambiente educativo proposto dall’istituto. Un’occasione per approfondire l’offerta formativa e per capire come l’istituto Kindergarten supporta lo sviluppo dei bambini nel loro percorso di crescita.

Giugliano. Avrà luogo sabato 17 gennaio in via Roma a Giugliano, l'open day dell'istituto Kindergarten. Porte aperte dalle 9,30 alle 12,30 per scoprire le attività, i progetti, la didattica e i laboratori della storica scuola giuglianese, presente sul territorio da più di 50 anni, in vista della campagna di iscrizioni per l'anno scolastico 20262027

