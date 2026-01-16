Tutto pronto per l' Open Day del Liceo Maccari di Frosinone per sabato 17

Il Liceo Maccari di Frosinone invita studenti e genitori all'Open Day che si terrà sabato 17 gennaio, dalle 15:30 alle 18:30. L’evento si svolgerà in Piazza Diamanti 1, nel centro storico di Frosinone, offrendo l’opportunità di conoscere le attività scolastiche e incontrare il personale. Un’occasione per approfondire l’offerta formativa e visitare le strutture del liceo.

Open day al Liceo Maccari di Frosinone sabato 17 gennaio dalle 15:30 alle 18:30 Piazza Diamanti 1 Centro storico di Frosinone. Un’occasione per conoscere la realtà dello storico liceo frusinate che comprende tre indirizzi: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale. Il Dirigente Scolastico, Dott. Ing. Francesco Cozzolino, i docenti e gli alunni accoglieranno studenti e genitori delle scuole medie per illustrarne l’offerta formativa. Dopo che il Dirigente avrà presentato in aula magna il piano dell’offerta formativa, e aver assistito ad una rappresentazione degli studenti del laboratorio teatrale, gli alunni potranno mettersi alla prova negli altri laboratori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Giugliano, istituto Kindergarten: tutto pronto per l’open day di sabato 17 gennaio Leggi anche: Curiosità, tutto pronto per il doppio open day al Liceo Regina Margherita Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ready, steady, go! Tutto pronto per il prossimo Open Day del Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania - Tutto è pronto per il prossimo Open Day del Liceo Statale “G. newsicilia.it San Marco in Lamis, tutto pronto per gli Open Days del “Giannone” - Costanzo Cascavilla e tutta la comunità scolastica invitano studentesse, studenti e famiglie a part ... sanmarcoinlamis.eu

CASERTA - Laboratori aperti e il confronto con esperienze formative uniche: tutto pronto per il secondo open day del Manzoni - Dopo il grande interesse suscitato dal primo incontro, il Liceo Manzoni rinnova l’invito agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie per il secondo Open ... casertafocus.net

A Detroit è tutto pronto per la presentazione della vettura Redbull, ovvero la livrea 2026. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #redbull - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.