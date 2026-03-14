In città cresce il malcontento legato al Cencione, con numerosi problemi irrisolti. Gli ascensori, fermi da agosto e ancora inattivi a febbraio nonostante le promesse, rappresentano una delle questioni più evidenti. Aggiunta a questa si trova la terra franata su piazza Fonti alle Fate, rimasta lì da oltre un anno. I problemi nel quartiere sembrano accumularsi senza soluzione apparente.

A parte la questione degli ascensori, fermi da agosto, e che non sono ripartiti neanche a febbraio (com’era stato promesso alla consulta), e a parte la terra franata su piazza Fonti alle Fate da un anno (ancora tutta lì), i guai del Cencione sono anche altri. E sono una questione di decoro. Basta un giro all’interno del Bastione per sapere di cosa si stanno lamentando i cittadini nei post sui social. Le mura: piene di scritte fatte con vernice spray che si aggiungono di giorno in giorno a quelle presenti da anni. Un’aria di degrado fatta di mancanza di pulizia e cura: "dovrebbe essere la priorità visto che il parcheggio, ora, è servito solo dalle scale e non c’è altra possibilità di risalita", dicono e scrivono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti i guai del Cencione. Sale il malcontento in città: "Bastione nel degrado"

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