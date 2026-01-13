Via Cattaneo Bastione San Gallo e lotta al degrado Orlanza FdI | Chi critica l' amministrazione è un ipocrita

Alessandra Orlanza, consigliera di Fratelli d’Italia, commenta le recenti critiche sull’intervento urbanistico in via Cattaneo, Bastione San Gallo e sul contrasto al degrado. L’esponente politica sottolinea come le opposizioni attacchino nuovamente l’amministrazione Conti, definendo tali critiche come ipocrite. La discussione evidenzia il confronto tra diverse visioni sulla riqualificazione urbana e sulle strategie di tutela del patrimonio cittadino.

“Ancora una volta, l'opposizione colpisce l'operato dell’amministrazione Conti”. La consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Alessandra Orlanza, interviene sulle parole spese da Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa), dalla lista civica di opposizione La Città delle persone e dal consigliere del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

