Tutti i campionati regionali maschili e femminili

A Perugia si sono svolti i primi incontri dei campionati regionali di pallavolo maschili e femminili. Nella serie C maschile, si sono disputate le partite tra Sansepolcro e Foligno, Assisi e Umbertide, Sir Perugia e Città di Castello, Terni e Monteluce, Orte e Tavernelle, e School Perugia e Orvieto, con orari variabili nel pomeriggio e sera.

PERUGIA - Procedono spediti i campionati regionali di pallavolo. Le gare della serie C maschile: Sansepolcro - Foligno (ore 21), Assisi - Umbertide (ore 20,30), Sir Perugia - Città di Castello (ore 17), Terni - Monteluce (ore 18), Orte - Tavernelle (ore 18), School Perugia - Orvieto (ore 17). La serie C femminile propone: San Gemini - Fossato di Vico (ore 17), Assisi - Marsciano (ore 21), Città di Castello - Spoleto (18), Umbertide - San Mariano (21,15), Bastia Umbra - Deruta (domenica ore 18), Spello - Perugia (ore 17). La serie D maschile ha il seguente programma: Umbertide - Gubbio (domenica 17,30), Chiusi - San Giustino (domenica ore 18), Spoleto - Cascia (21), Terni - Città di Castello (domenica ore 17), Marsciano - Foligno (17), School Perugia - Monteluce (20), Sir Perugia - Assisi (19). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti i campionati regionali maschili e femminili Articoli correlati Leggi anche: Esistono davvero cervelli «maschili» e «femminili»? Giovanili Inter, il programma del weekend tra sfide maschili e femminiliCalciomercato Inter, Bastoni e gli altri: rivoluzione in difesa! Tra addii e certezze, cosa succederà in estate? Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir... Tutti al sabato i match nostrani nei campionati regionali di pallavolo Altri aggiornamenti su Tutti i campionati regionali maschili e... Temi più discussi: Tutti gli appuntamenti dei campionati regionali; DIRETTA FRIULIGOL - Tutti i campionati regionali a portata di click; Tennis, le competizioni piemontesi da segnare in agenda; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Emilia-Romagna. A Cagliari i campionati regionali calcio balilla paralimpicoCagliari ospita un appuntamento di sport paralimpico: i campionati regionali, singolare e doppio, di calcio balilla. Atleti ed atlete si sfideranno sabato 18 ottobre a partire dalle 10,10 sul campo ... ansa.it Campionati Regionali Invernali di Lanci e di Marcia a UdineL’8 e il 9 febbraio si sono svolti al campo Dal Dan i Campionati Regionali Individuali di Lanci Giovanili ed Assoluti Invernali, valevoli come 1^ prova Regionale per la qualificazione ai Campionati ... fidal.it Cambio scarpe…. Buon sabato a tutti - facebook.com facebook