Giovanili Inter il programma del weekend tra sfide maschili e femminili
Le squadre giovanili dell'Inter scenderanno in campo nel fine settimana, con impegni sia per le formazioni maschili che femminili. La programmazione comprende diverse partite ufficiali, che si svolgeranno in vari impianti e orari. La redazione di Inter News 24 fornirà aggiornamenti sui risultati e sui dettagli delle gare in programma.
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Gianluca Urgnani, tecnico delle giovanili dell'Inter, in Vallecamonica per formare i tecnici di Ono San Pietro, Sellero Novelle e Capontina. Il progetto, promosso dall'US Sarnico, è "Insieme per crescere" - facebook.com facebook