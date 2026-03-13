giovanili inter il programma del weekend tra sfide maschili e femminili

Le squadre giovanili dell'Inter scenderanno in campo nel fine settimana, con impegni sia per le formazioni maschili che femminili. La programmazione comprende diverse partite ufficiali, che si svolgeranno in vari impianti e orari. La redazione di Inter News 24 fornirà aggiornamenti sui risultati e sui dettagli delle gare in programma.

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