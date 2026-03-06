Esistono davvero cervelli maschili e femminili?

Recentemente si discute se esistano realmente differenze tra cervelli considerati

Articolo. Cervello, geni, ambiente e relazioni, cosa sappiamo davvero oggi sulle differenze tra i sessi e perché non giustificano gli stereotipi Con l’avvicinarsi della Giornata Internazionale della Donna ho avuto l’occasione di riflettere sul motivo per cui, nel 2026, sia necessario rivalutare l’importanza e l’impatto del rimarcare le differenze tra i sessi. Per esempio: esistono cervelli «maschili» e «femminili»? Le neuroscienze moderne suggeriscono una risposta un po’ sfumata. Secondo il modello del «cervello mosaico» della neuroscienziata Daphna Joel, il cervello non appartiene a due categorie separate ma è una combinazione unica di caratteristiche, e ogni cervello rappresenta una configurazione individuale, non una tipologia rigida. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La neuroscienziata sfata il mito: Né maschile né femminile, il cervello umano non ha sessoMANTOVA - L’idea che esistano un cervello femminile e uno maschile è l’ultimo luogo comune che ci portiamo dietro. Non esistono due cervelli, come non esistono ormoni maschili e femminili o uomini ... repubblica.it