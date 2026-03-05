Guerra del Golfo colpita petroliera in Kuwait Teheran | puntiamo ai siti nucleari di Israele – La diretta

Durante il sesto giorno della guerra del Golfo, una petroliera è stata colpita in Kuwait mentre le autorità curde hanno negato di aver varcato il confine iraniano. In parallelo, Teheran ha dichiarato di voler prendere di mira i siti nucleari di Israele. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Nel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran. Intanto Teheran minaccia di prendere di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime. Lo riporta l’agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano. Forti boati nella notte a Gerusalemme, con le Forze di difesa israeliane (Idf) che parlano di missili lanciati dall’Iran. Una petroliera è stata colpita da una «grande esplosione» nelle acque al largo del Kuwait, causando una fuoriuscita di petrolio. Intanto il governo qatariota ha annunciato che sta evacuando i residenti delle abitazioni vicino all’ambasciata USA a Doha, dopo diversi attacchi contro legazioni statunitensi in altri paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. «Un'azione militare europea sarebbe un atto guerra» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

