Turismo | Califano Pd bene piano Lazio ma regioni vicine piu’ avanti su flussi e mobilita’

Califano del Pd ha commentato che il piano turismo della Regione Lazio funziona bene, ma le regioni vicine sono più avanti nei flussi e nella mobilità. La causa principale è che queste aree hanno già messo in campo misure più efficaci per attrarre visitatori e facilitare gli spostamenti. Per esempio, alcune hanno investito in infrastrutture e promozione, mentre il Lazio si sta ancora consolidando. Il piano triennale mira a creare un’immagine unitaria della regione, suddivisa in quattro settori principali: cultura e benessere, turismo attivo, slow tourism e grandi eventi.

Il piano triennale del turismo si propone di sviluppare un brand Lazio unitario, articolato in quattro cluster tematici: Cultura e benessere, active, slow tourism e grandi eventi. Questi elementi sono pensati per promuovere la sostenibilità, esperienze personalizzate e la demassificazione, soprattutto al di fuori di Roma. “Riprende il percorso avviato con Zingaretti attraverso l’iniziativa ‘Lazio Eterna Scoperta’. Tuttavia, il confronto con le regioni limitrofe evidenzia dei ritardi del Lazio nella distribuzione dei flussi turistici e nella valorizzazione delle aree interne. La Toscana, ad esempio, vanta un brand forte e una distribuzione equilibrata delle presenze tra borghi, colline e mare, grazie a una mobilità efficiente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Turismo: Califano (Pd), bene piano Lazio, ma regioni vicine piu’ avanti su flussi e mobilita’ Sanita’: Battisti (Pd Lazio), bene Consiglio su servizio psicologia scolastica La giunta regionale del Lazio ha approvato il nuovo servizio di psicologia nelle scuole, un passo importante per affrontare il problema della salute mentale tra i giovani. Ciclovia Mediana Nord, via libera al progetto: Mugnano e Licola più vicine con la mobilità sostenibile La Città Metropolitana di Napoli approva la Ciclovia Mediana Nord, un progetto che avvicina Mugnano e Licola promuovendo una mobilità più sostenibile. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Castello di Santa Severa, Califano (PD): Rischia di chiudereFaccio mio l’appello della segretaria del PD di Santa Marinella Lucia Gaglione. Il Castello di Santa Severa rischia di chiudere: manca la nuova convenzione tra Comune, Regione e Lazio Crea. La gestion ... trcgiornale.it Come Franco Califano, non ha escluso il ritorno. E infatti rieccola, è finita l’eclissi, mettete gli occhiali da sole e allacciate le cinture! Mariarosaria Rossi, stupor mundi, ex tuttofare di Silvio Berlusconi, è di nuovo in pista: pronta a tornare in politica dove si è riaffa facebook