HomeExchange in Lombardia tremila famiglie coinvolte per 30.000 pernottamenti | come funziona il turismo della fiducia

HomeExchange ha portato circa 3.000 famiglie lombarde a scambiare le proprie case, generando 30.000 pernottamenti, grazie alla crescente fiducia nel metodo. La piattaforma, attiva in tutto il mondo, permette agli utenti di offrire e ricevere ospitalità senza intermediari. Molti cittadini hanno deciso di partecipare per risparmiare sui costi di viaggio e scoprire nuove località. La diffusione di questo modello cambia il modo di viaggiare nella regione.

In Lombardia lo scambio casa non è più un’idea per pochi appassionati, ma una pratica concreta che coinvolge circa 3 mila famiglie e singoli cittadini disposti a mettere a disposizione la propria abitazione attraverso la piattaforma HomeExchange, che opera a livello mondiale. Home Exchange, non solo risparmio economico. Il co-fondatore: "Lo scambio casa? Impagabile insegnare alle nuove generazioni a condividere di più" Alla base non c’è alcuna corresponsione economica, ma un patto di fiducia reciproca e una forte motivazione a viaggiare in modo diverso. Niente affitti, niente pagamenti, per queste tremila case, solo la disponibilità a ospitare e a essere ospitati, trasformando la dimora in un punto di partenza per conoscere territori e comunità dall’interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

