pernottamenti in leggero rialzo il turismo riprende fiato dopo mesi di incertezze climatiche e scelte strategiche

Nel 2025 Siracusa registra leggero aumento di pernottamenti, con oltre 1,2 milioni di presenze. Dopo mesi di incertezze sul clima e scelte strategiche, il settore sembra riprendere fiato. Rispetto all’anno precedente, i dati mostrano un crescita dello 0,2%, segno che il turismo nella città siciliana comincia a risalire.

Nel 2025 Siracusa ha registrato 1.215.339 pernottamenti, in lieve aumento rispetto ai 1.212.678 del 2024, con un incremento dello 0,2%. Il dato, fornito dall’Osservatorio regionale del turismo, evidenzia una dinamica complessiva stabile nonostante una contrazione significativa degli italiani, che hanno diminuito le loro presenze di circa 60.000 unità (-11,9%), mentre gli stranieri hanno registrato una crescita del 8,8% (+62.775). La permanenza media si è attestata a 2,95 giorni, in miglioramento rispetto ai 2,86 del precedente esercizio. L’andamento complessivo, seppur modesto, è stato interpretato come positivo da Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, che ha sottolineato come la stabilità del numero complessivo di pernottamenti si sia mantenuta nonostante le crescenti difficoltà economiche vissute dalle famiglie italiane, aggravate da inflazione, aumento dei costi energetici e dei voli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

