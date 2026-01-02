Maraio assessore regionale Golino | Il Psi cresce e si rafforza
Giuseppe Golino, dirigente del Partito Socialista Italiano, esprime soddisfazione per la nomina di Vincenzo Maraio ad assessore regionale, sottolineando la crescita e il rafforzamento del Psi. Golino ha inoltre rivolto le proprie congratulazioni a Maraio, segretario nazionale del partito, evidenziando l’importanza di questo incarico nel percorso di sviluppo del partito a livello regionale.
Grande soddisfazione in seno al Psi per la nomina di Vincenzo Maraio ad assessore regionale. Così Giuseppe Golino, ex assessore comunale di Marcianise e dirigente nazionale del Partito Socialista Italiano: "Esprimo le mie congratulazioni a Vincenzo Maraio, segretario nazionale del Partito.
