Tumore allo stomaco | il nipotino è la forza di Carmen

Carmen Perugino, residente a Piacenza, ha affrontato un tumore allo stomaco e nel frattempo ha visto nascere il nipotino Daniel, che è nato poco prima dell’intervento chirurgico avvenuto il 12 settembre. La donna ha vissuto queste settimane con il sostegno del piccolo, che rappresenta una presenza importante durante il suo percorso. La storia si intreccia tra la malattia e la nascita del bambino.

La storia di Carmen Perugino, residente a Piacenza, intreccia la lotta contro un tumore allo stomaco con l’arrivo del nipotino Daniel, nato poco prima dell’intervento chirurgico del 12 settembre. La sua testimonianza ha aperto la sfilata vintage delle pazienti oncologiche organizzata da Amop domenica 8 marzo, evidenziando come la nascita di una nuova vita possa diventare la forza motrice per superare una malattia grave. Carmen ha affrontato la diagnosi nel 2023 e si è sottoposta a un intervento radicale che ha comportato la rimozione completa dello stomaco e di 32 linfonodi, metà dei quali maligni. Nonostante le difficoltà post-operatorie e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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