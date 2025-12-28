Carmen Santaniello porta la forza delle nostre radici | l' entusiasmo di Avellino per il passaggio della Fiaccola Olimpica

Avellino ha accolto con partecipazione il passaggio della Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, sottolineando il valore delle proprie radici e della tradizione. L’evento ha coinvolto la comunità locale, rafforzando il senso di appartenenza e di identità condivisa. La manifestazione ha rappresentato un momento di attenzione e rispetto verso i valori sportivi e culturali che uniscono le persone.

