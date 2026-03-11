Tre atenei uniscono forze per rivoluzionare la salute

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026, tre atenei italiani hanno siglato un protocollo d'intesa che punta a rivoluzionare l'approccio alla salute e al benessere nelle comunità universitarie. L'accordo vede la collaborazione tra l'Università di Roma Foro Italico, il Politecnico di Torino e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per integrare ricerca, formazione e innovazione su movimento, alimentazione e stili di vita sostenibili. La firma è avvenuta nella Sala Consiliare Giulio Goria a Roma, con la presenza dei massimi rappresentanti delle tre istituzioni accademiche. L'iniziativa nasce dalla necessità di creare una visione integrata del benessere, dove l'attività fisica e le abitudini alimentari non sono più elementi isolati ma parti di un unico sistema di prevenzione.