Tuffi | Elisa Pizzini Dal trampolino alla vetta | tecnica testa e sfida nel tuffo sincro

Elisa Pizzini è una delle rappresentanti più importanti del tuffo italiano, con una carriera che spazia tra competizioni nazionali e finali internazionali. In questa intervista, approfondiamo il suo percorso, le tecniche di allenamento e le sfide affrontate nel tuffo sincro, un settore in cui si distingue per impegno e professionalità.

Intervista a Elisa Pizzini, una delle punte di diamante del tuffo italiano, protagonista sia nelle gare nazionali che nelle più importanti finali internazionali della disciplina. In questo episodio di FOCUS Elisa ci porta dentro il mondo dei tuffi, tra tecnica, concentrazione e gestione emotiva, raccontando cosa significa competere ai massimi livelli, collaborare con la compagna di sincro e affrontare la pressione di risultati importanti. Nel video: * la scelta dei tuffi e la costruzione dell’identità sportiva * la gestione mentale prima di un grande salto * la relazione e la sintonia nel sincro femminile * gli obiettivi per il futuro e i prossimi grandi eventi Iscriviti, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #ElisaPizzini #tuffi #sincro3m #italia #sportitaliano #intervista Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tuffi, Elisa Pizzini e Stefano Belotti vittoriosi nel Trofeo di Natale a TriesteLa stagione 2025-2026 dei tuffi prende il via con il Trofeo di Natale a Trieste, disputato nel Centro Federale “Bruno Bianchi”.

