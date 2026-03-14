Igor Tudor, allenatore del Tottenham, ha risposto alle recenti critiche rivolte alla sua gestione, affermando che il licenziamento non è una soluzione. La notizia è arrivata nella redazione e rivela come Tudor abbia preso con un sorriso le tensioni attorno alla sua posizione, mantenendo la fermezza sulla sua permanenza in squadra. La questione resta aperta, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.

Notizia fresca giunta in redazione: Igor Tudor ha riso delle critiche che ha dovuto affrontare come allenatore del Tottenham, insistendo che la soluzione non è licenziarlo. L’allenatore croato ha perso ciascuna delle sue prime quattro partite alla guida degli Spurs, con la sconfitta per 5-2 in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’ultima di sei sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Il Tottenham ha perso ciascuna delle ultime cinque partite di Premier League; solo nel febbraio 1994 (sette) e nel novembre 2004 (sei) hanno subito più di 6 sconfitte consecutive nella storia del campionato. Gli Spurs sono anche l’unica squadra a non aver vinto la Premier League finora nel 2026, pareggiando quattro e perdendo sette delle 11 partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tudor avverte il Tottenham sul potenziale licenziamento

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