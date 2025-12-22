Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-2: sintesi e moviola. 81? HULI PARA IL RIGORE – Conclude centralmente Baldo e Huli respinge con i piedi. Grandissimo intervento del portiere. 80? RIGORE ATALANTA – Bono al cross dal fondo, Baldo ci prova ma viene murato dalla grande uscita di Huli. L’arbitro però ha visto un tocco di mano di Van Aarle e ha concesso il penalty. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-2 LIVE: Durmisi fa doppietta, Huli para il rigore di Baldo

Pagina 2 | Juve-Atalanta: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera in tempo reale - La sfida tra Atalanta e Juventus Primavera, in programma lunedì 22 dicembre a partire dalle ore 13:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com