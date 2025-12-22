Atalanta Juve Primavera 0-2 LIVE | Durmisi fa doppietta Huli para il rigore di Baldo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta l’ Atalanta in trasferta nella 17ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso col Cesena. Atalanta Juve Primavera 0-2: sintesi e moviola. 81? HULI PARA IL RIGORE – Conclude centralmente Baldo e Huli respinge con i piedi. Grandissimo intervento del portiere. 80? RIGORE ATALANTA – Bono al cross dal fondo, Baldo ci prova ma viene murato dalla grande uscita di Huli. L’arbitro però ha visto un tocco di mano di Van Aarle e ha concesso il penalty. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

