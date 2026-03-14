Lazio Juve Primavera 0-2 LIVE | raddoppia Durmisi incornata vincente e bis bianconero!

Nella partita tra Lazio e Juve Primavera, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-0. Durmisi ha segnato due volte, prima con un’incornata e poi con un altro colpo di testa. La gara, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita con attenzione attraverso aggiornamenti in tempo reale.

di Marco Baridon Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. Bianconeri reduci dalla vittoria in casa col Genoa sono ospiti della Lazio a Formello. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve Primavera 0-2: sintesi e moviola. 39? Occasione Sana Fernandes – Contropiede fulminante della Lazio: Sana Fernandes si presenta a tu per tu con Radu e calcia in diagonale, trovando la presa bassa in sicurezza dell’estremo difensore bianconero. 36? GOL DURMISI – Raddoppia la Juve Primavera! Calcio d’angolo di Finocchiaro, Durmisi lasciato colpevolmente solo impatta in terzo tempo e batte Pannozzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve Primavera 0-2 LIVE: raddoppia Durmisi, incornata vincente e bis bianconero! Articoli correlati Leggi anche: Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: dopo neanche 2? Durmisi incorna il vantaggio! Leone vicino al bis Juve Inter Primavera 2-0 LIVE: Durmisi chiude i giochi!Alisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lazio Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Juventus-Genoa | Il tabellino; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Lazio-Juventus; Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successo. Primavera Live | Lazio-Juventus 0-0: tutto pronto si iniziaNella scorsa giornata la Lazio Primavera ha rialzato la testa sul campo del Bologna dopo un periodo negativo. La squadra di Punzi ospita al Mirko Fersini di Formello la Juventus che dal canto suo vuol ... laziopress.it Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. juventusnews24.com Primavera Live | Lazio-Juventus 0-1: bianconeri avanti dopo 1' Continua qui ift.tt/hnQR7pO #lazio #laziopress x.com Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming - facebook.com facebook