Trump via le atlete trans dalle Olimpiadi Le battute accanto a Melania | Oggi se dici bella a una donna sei finito – Il video

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo alla Casa Bianca che vieta alle atlete transgender di partecipare alle Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. La decisione riguarda le competizioni femminili e si inserisce in un contesto di misure restrittive. Nel video pubblicato si vede anche un momento con Melania, durante il quale si commenta: «Oggi se dici “bella” a una donna, sei finito».

Donald Trump ha firmato alla Casa Bianca un nuovo ordine esecutivo che punta a vietare la partecipazione di atlete transgender alle competizioni femminili delle Olimpiadi estive di Los Angeles 2028. La firma è avvenuta durante un evento dedicato al Mese della storia delle donne negli Stati Uniti, presentato dalla first lady Melania Trump. Tra le presenti anche la campionessa olimpica di monobob Kaillie Humphries, che ha dichiarato di essere pronta a «dargli una medaglia» per questa decisione. Non è la prima mossa di Trump su un tema che aveva cavalcato ampiamente in campagna elettorale. Già un anno fa aveva firmato un divieto analogo per le competizioni sportive in scuole e college. 🔗 Leggi su Open.online

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