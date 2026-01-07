Trump imita atleta trans in una gara sollevamento pesi | Mia moglie odia se lo faccio – Il video

Durante una conferenza stampa a Washington DC, Donald Trump ha riprodotto un'imitazione di un’atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi. Il video è stato condiviso dall’Agenzia Vista e ha suscitato diverse reazioni. La scena ha attirato l’attenzione per il suo tono diretto e la scelta di rappresentare una figura pubblica in un contesto sportivo. La vicenda evidenzia ancora una volta le discussioni attorno all’ambito sportivo e alle questioni di genere.

(Agenzia Vista) Washington DC, 06 gennaio 2026 Donald Trump nel corso di una sua conferenza stampa ha imitato un’atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto: “Mia moglie odia quando faccio questo. Vorrei essere più esplicito ma mi stanno guardando”. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump imita un’atleta transgender: il video virale del siparietto che neppure sua moglie sopporta Leggi anche: Trump e l’imitazione dell’atleta transgender: “Mia moglie non vuole” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Show di Trump davanti ai parlamentari repubblicani: imita e deride le atlete transgender; Trump e l’imitazione dell’atleta transgender: “Mia moglie non vuole”; Trump e l’imitazione dell’atleta transgender: “Mia moglie non vuole”; Trump imita l'atleta trans, il video che non piace a Melania. Trump imita un'atleta trans in una gara sollevamento pesi: «Mia moglie odia se lo faccio» - Donald Trump nel corso di una sua conferenza stampa ha imitato un’atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi. msn.com

Trump imita atleta trans in una gara sollevamento pesi: Mia moglie odia se lo faccio - Donald Trump nel corso di una sua conferenza stampa ha imitato un’atleta trans impegnata in una gara di sollevamento pesi. ilgiornale.it

Usa, Trump deride la atlete transgender davanti ai parlamentari repubblicani - Il presidente statunitense ha mimato e fatto vocine usando l'esempio dal sollevamento pesi per sostenere la sua opposizione alla partecipazione di persone transgender negli sport femminili Donald Trum ... tg24.sky.it

Trump imita atleta trans in una gara sollevamento pesi: Mia moglie odia se lo faccio

Il Fatto Quotidiano. . Durante un un discorso a ruota libera di fronte ai parlamentari del Partito repubblicano, il presidente Usa Donald Trump ha preso in giro le atlete transgender, deridendole con un’imitazione farsesca ed esagerata di una sollevattrice di pesi - facebook.com facebook

Trump imita atlete trans: il video mentre le deride e finge di alzare i pesi x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.