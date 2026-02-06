Come imparare a gesticolare all' italiana | le atlete tedesche si allenano per le Olimpiadi di Milano Cortina | Il video

Le atlete tedesche si stanno allenando per le Olimpiadi di Milano Cortina, ma tra le tante cose da imparare c’è anche il modo di gesticolare all’italiana. Noi italiani usiamo le mani per rafforzare le parole, per rendere più chiaro quello che diciamo. Le tedesche cercano di imitare questo stile nella speranza di migliorare la comunicazione non verbale sul palcoscenico olimpico. Un video mostra le loro esercitazioni, tra tentativi e sorrisi, per entrare nel ritmo di una tradizione tutta italiana.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo La slittinista tedesca Dajana Eitberger e la sua compagna di squadra in attesa delle gare provano come noi italiani a muovere le mani per farsi capire meglio Il modo con cui noi italiani gesticoliamo è una lingua parallela, un sistema di comunicazione non verbale complementare capace di enfatizzare le parole spesso aggiungendo delle sfumature decisive al significato. La teatralità con cui gli italiani gesticolano colpisce da sempre gli stranieri che spesso provano a capirci e anche imitarci anche simpaticamente. In questi giorni che precedono l'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la slittinista tedesca Dajana Eitberger e la sua compagna di squadra Magdalena Matschina hanno postato un video in cui hanno scherzato sullo stereotipo degli italiani che gesticolano, mostrando i loro allenamenti mentre compiono alcuni dei nostri movimenti delle mani più noti a suon di tarantella.🔗 Leggi su Today.it

Le atlete delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina si distinguono non solo per le performance sportive, ma anche per il loro stile.

