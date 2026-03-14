Trump sblocca il greggio russo ma prezzi su

Il ex presidente ha deciso di autorizzare temporaneamente l'importazione di greggio russo, concedendo una deroga di 30 giorni alle sanzioni. Attualmente il prezzo del Brent si aggira intorno ai 103 dollari al barile, mentre la decisione ha suscitato reazioni nel mercato. Nessuna altra misura è stata annunciata e la situazione rimane sotto osservazione.

Mentre il Brent gira intorno a quota 103 dollari, il tycoon concede una deroga di 30 giorni alle sanzioni. E libera 100 milioni di barili al giorno. Una toppa per calmare i mercati che non risolve il problema. Zelensky, Macron e Merz si indignano. Il petrolio si muove ma resta attaccato al trono delle tre cifre. Il Brent gira intorno a 103 dollari al barile, il Wti resta poco sopra i 97 dollari. Una pausa, forse tecnica, forse politica. Lo capiremo più avanti. Le Borse europee, invece, non hanno apprezzato il cambio di spartito. Milano chiude a -0,3%, Francoforte a -0,7% e Parigi a -0,9%. Nulla di catastrofico, ma abbastanza per ricordare che i listini non amano le sorprese geopolitiche, soprattutto quando coinvolgono migliaia di petroliere parcheggiate alle porte di Hormuz. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Leggi anche: Scende il prezzo del petrolio, Trump allenta le sanzioni sul greggio russo. Ma Teheran avverte: «Decidiamo noi la fine della guerra» Leggi anche: L’Ingorgo del Greggio: Il Paradosso dei Prezzi del Petrolio Russo L'Europa schiacciata tra Trump e Putin: Groenlandia, Ucraina e Venezuela prove del suo fallimento Altri aggiornamenti su Trump sblocca Temi più discussi: TG4: Fiammata del petrolio, Trump sblocca gli acquisti di greggio russo Video; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche; Trump sblocca gli acquisti di petrolio russo: la boccata di ossigeno per Putin, l'ira Ue e le conseguenze per i mercati; Trump sblocca il petrolio di Putin: sanzioni in pausa dopo il boom dei prezzi per la guerra in Iran. È scontro con l'Ue. Trump sblocca gli acquisti di petrolio russoMentre il blocco dello stretto di Hormuz, controllato dall’Iran, spinge il prezzo del greggio oltre i 100 dollari al barile, gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni sul petrolio russo per un mese, d ... msn.com Iran, Trump sblocca acquisti di petrolio russo ma rally non frena. Ft: ecco quanto guadagna Mosca con i rincariTrump concede licenza di 30 giorni che permette ai Paesi di acquistare greggio e prodotti petroliferi russi fermi in mare, nel tentativo di stabilizzare i mercati energetici globali. Ft: Russia guadag ... msn.com Trump "sblocca" il petrolio di Putin: sanzioni in pausa dopo il boom dei prezzi per la guerra in Iran. È scontro con l'Ue Le prospettive su un concreto guadagno della Russia di Vladimir Putin dal conflitto in corso in Medio Oriente si fanno più concrete con l'alle - facebook.com facebook Iran, Trump sblocca acquisti di petrolio russo ma rally non frena. Ft: ecco quanto guadagna Mosca con i rincari x.com