Trump | emergenza Iran riaccende petrolio in California

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha annunciato sabato 14 marzo 2026, alle 09:29, la riattivazione delle operazioni petrolifere al largo della costa californiana. La decisione arriva in seguito alle tensioni legate alla crisi in Iran e all’emergenza petrolio in California. La misura straordinaria coinvolge specifici siti offshore e mira a incrementare la produzione di greggio nella regione.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 09:29, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha varato un provvedimento straordinario per riattivare le operazioni petrolifere al largo della costa californiana. L’ordine emesso dal Segretario all’Energia Chris Wright invoca poteri d’emergenza basati sulla Legge sulla Produzione Difensiva del 1950, autorizzando la società Sable Offshore Corp. a rimettere in funzione un oleodotto dismesso dal 2015. La mossa arriva mentre la guerra in Iran ha bloccato il transito nel Stretto di Hormuz, costringendo la California a dipendere per oltre il 60% dalle importazioni estere. Il governo federale sta cercando di garantire l’autosufficienza energetica per le basi militari della costa ovest, definendo la situazione come una minaccia alla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump: emergenza Iran riaccende petrolio in California Articoli correlati Trump dichiara l’emergenza nazionale: nuovi dazi contro chi commercia petrolio con CubaDonald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara lo stato di emergenza nazionale e introduce una procedura per imporre dazi doganali sui beni... Petrolio a 100$: Trump esplode contro Israele per i raid in IranIl prezzo del greggio ha sfondato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, un livello non toccato dal 2022, scatenando una crisi energetica...