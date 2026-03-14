Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver bisogno di ulteriore aiuto dall’Ucraina, sottolineando che gli Stati Uniti dispongono già di droni sufficienti per proteggersi. Ha aggiunto che l’assistenza offerta non è necessaria, poiché la tecnologia militare americana è già adeguata alle loro esigenze di difesa. La decisione è stata annunciata in un momento di tensione tra i due paesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha respinto l’offerta di assistenza di Kiev, affermando che Washington possiede già la superiorità tecnologica necessaria per difendersi dai droni. Mentre il capo di stato ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva annunciato l’invio di specialisti e mezzi per proteggere le basi americane in Giordania dalla minaccia dei droni Shahed, la risposta bianca è stata un netto rifiuto basato sulla fiducia nelle proprie capacità. La decisione arriva mentre si prepara un’azione militare diretta contro l’Iran, con promesse di colpire duramente il regime teocratico nella settimana successiva. L’annuncio del leader americano prevede l’uso massiccio di missili e droni propri per neutralizzare le capacità offensive nemiche, rendendo superflua qualsiasi collaborazione estera nel settore della difesa aerea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump respinge l’aiuto ucraino: “I nostri droni bastano

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