Raid su Kiev con 500 droni e 40 missili Zelensky | Putin non vuole la pace La Ue | Oggi call col leader ucraino senza Trump
Massiccio attacco russo con droni e missili, compresi i Kinzhal: obiettivo Kiev e le infrastrutture energetiche e civili. Primo bilancio dei raid: un morto e almeno 22 feriti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Ue, 'von der Leyen e leader europei oggi in call con Zelensky e Trump'. Nella notte raid russo su Kiev
Leggi anche: Von der Leyen e leader europei oggi in call con Zelensky e Trump. Raid russo su Kiev, jet polacchi in azione
Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Raid russi su Kiev con 500 droni e 40 missili, 1 morto. Zelensky: «Putin non vuole la pace». Ue: «Oggi videochiamata tra i leader europei e il presidente ucraino, ma senza Trump»; Ucraina, videochiamata Zelensky-leader Ue senza Trump. Kiev bombardata: usati anche missili ipersonici Kinzhal.
Kiev sotto attacco, i russi lanciano Kinzhal e shahed: 500 droni e 40 missili. Un terzo della città è senza riscaldamento. Si alzano i jet polacchi - I russi hanno attaccato diversi distretti della regione di Kiev, danneggiando edifici residenziali, cantieri edili e aziende, e ... msn.com
Rovine, fumo: droni e missili russi su Kiev il giorno prima l'incontro Zelensky-Trump - La Russia ha attaccato Kiev con missili e droni in vista di quello che il presidente ucraino ha definito un incontro chiave ... msn.com
Droni e missili su Kiev. Zelensky: «Mosca non vuole la pace» - Notte di fuoco sulla capitale ucraina e sui suoi dintorni, con 500 droni e decine di missili Shahed e Kinzhal in azione. msn.com
Nuovi raid di #Mosca e vittime civili: #Kiev denuncia danni alle infrastrutture energetiche - facebook.com facebook
Ucraina-Russia news oggi, nuovi attacchi mentre si lavora alla pace: raid su Odessa, droni di Kiev colpiscono il Mar Caspio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.