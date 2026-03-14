Durante la notte si è verificata un’esplosione in una scuola ebraica di Amsterdam, senza ancora dettagli sulle cause o sui responsabili. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran è stato completamente sconfitto e che desidera un accordo, ma che non accetterà condizioni che non ritiene soddisfacenti. Ha inoltre accusato i media di diffondere fake news sui successi militari statunitensi contro l’Iran.

«L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran». Esplosione in una scuola ebraica di Amsterdam Un’esplosione si è verificata in nottata presso una scuola ebraica ad Amsterdam, nel quartiere Amsterdam-Buitenveldert: lo ha reso noto la sindaca Femke Halsema, citata dall’agenzia di stampa olandese Anp. Halsema ha parlato di un «atto di aggressione» deliberato contro questa scuola, aggiungendo che i danni provocati dall’esplosione «sono stati limitati». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "L'Iran è stato completamente sconfitto e vuole un accordo che io non accetterò". Nella notte esplosione in una scuola ebraica di Amsterdam

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