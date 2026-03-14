Trump | L' Iran è stato completamente sconfitto e vuole un accordo che io non accetterò

Da feedpress.me 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran è stato completamente sconfitto e desidera un accordo, ma che egli non lo accetterà. La sua affermazione è stata pubblicata su Truth, dove ha anche commentato che i media considerati fake news evitano di riportare i successi dell’esercito statunitense contro l’Iran. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui rapporti tra i due paesi.

«L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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