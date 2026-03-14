Trump | L' Iran è stato completamente sconfitto e vuole un accordo che io non accetterò

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran è stato completamente sconfitto e desidera un accordo, ma che egli non lo accetterà. La sua affermazione è stata pubblicata su Truth, dove ha anche commentato che i media considerati fake news evitano di riportare i successi dell’esercito statunitense contro l’Iran. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui rapporti tra i due paesi.

«L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "L'Iran è stato completamente sconfitto e vuole un accordo che io non accetterò" Articoli correlati Leggi anche: Iran: Trump, 'Teheran vuole un accordo, colloqui la prossima settimana' Leggi anche: Iran, Trump avanti tutta: “Teheran vuole accordo ma è troppo tardi” Per Trump l'Iran è più complicato del Venezuela Aggiornamenti e notizie su Trump L'Iran è stato completamente... Temi più discussi: Giustizia alla Trump: Ora l’Iran è il perdente del Medio oriente; Perché Trump ha parlato di resa incondizionata per l'Iran (e cosa lo preoccupa veramente); Come Trump ha deciso di entrare in guerra; Le ragioni di Trump: quali?. Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran è stata completamente sconfitta»Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso ... ilmessaggero.it Mondiali, l'Iran a Trump: Non puoi escluderci. Decide la Fifa, non gli UsaL'Iran ha affermato che nessuno può escluderlo dai Mondiali di calcio in risposta all'avvertimento del presidente Donald Trump secondo ... iltempo.it Trump: «Ho dato l'ordine di raid aerei sull'isola iraniana di Kharg» - facebook.com facebook La grande crisi petrolifera è un affare per Mosca. Trump deve togliere le sanzioni: torna sul mercato il greggio russo e Putin incassa miliardi. Le riserve non bastano, il barile sale ancora, l’Europa strilla, l’Ucraina protesta. La guerra di Trump e Netanyhau ha un x.com