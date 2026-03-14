attentato islamico in una scuola ebraica di amsterdam

Un'esplosione si è verificata davanti a una scuola ebraica ad Amsterdam. La sindaca della città ha definito l'evento come un

Esplosione davanti ad una scuola ebraica ad Amsterdam. La sindaca della città, Femke Halsema ha parlato di un "vile atto di aggressione contro la comunità". Fortunatamente l'esplosione ha provocato solo "danni limitati", come fa sapere la prima cittadina. C'è già una rivendicazione: il movimento islamico dei "Compagni della Destra" (IMCR) con un video postato su X ha rivendicato l'esplosione. Il gruppo è collegato a diversi episodi avvenuti negli ultimi giorni fra Belgio e Olanda come l'esplosione davanti a una sinagoga di Rotterdam e un attentato dinamitardo a un'altra sinagoga a Liegi. Intanto si apprende che sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola, che avrebbero ripreso la persona che ha fatto detonare l'ordigno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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