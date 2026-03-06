La prima settimana di guerra si conclude con Donald Trump che intensifica le azioni militari contro l’Iran, con una serie di raid su Teheran. Secondo alcuni rapporti, la Russia avrebbe fornito supporto ai Pasdaran durante questa escalation. La situazione si sviluppa rapidamente, mentre le tensioni tra le parti si fanno sempre più evidenti. Nessuna delle parti ha ancora annunciato un cessate il fuoco o una de-escalation.

La prima settimana di guerra si chiude con Donald Trump più determinato che mai a cambiare il corso della storia dell’ Iran: «Voglio una resa incondizionata» degli ayatollah, sono le parole risuonate da Washington, che sembrano seppellire i segnali arrivati dal regime secondo cui una serie di Paesi si sarebbero attivati per una mediazione. Dal terreno le voci di Teheran confermano la linea dura degli Stati Uniti, descrivendo «la notte peggiore» sotto un diluvio di bombe. I raid sulla capitale hanno continuano ad intensificarsi, così come sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah. In risposta i Pasdaran hanno insistito sui target americani nel Golfo, minacciando anche i siti energetici in cui operano le compagnie occidentali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump vuole la resa dell'Iran, pioggia di raid su Teheran. Wp: "Mosca aiuta i Pasdaran"

Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, raid su Teheran. Usa: «Distrutta base dei Pasdaran». Missili contro Israele. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Parigi, Berlino e Londra: pronte ad «azioni difensive». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Tutto quello che riguarda Trump vuole.

Temi più discussi: Netanyahu, la resa dei conti contro il regime iraniano ormai indebolito: cosa c'è dietro il ruggito del leone; Trump: Resa o morte, 4 settimane di guerra; Trump all’Iran: Nessun accordo se non la resa incondizionata - In Terris; La resa dei conti cambia il Medio Oriente.

Trump vuole la resa dell'Iran, pioggia di raid su Teheran. Wp: Mosca aiuta i PasdaranI raid sulla capitale hanno continuano ad intensificarsi, così come sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah. gazzettadelsud.it

Trump vuole la resa incondizionata dell’Iran: Poi sceglieremo un leader, anche non democraticoTrump afferma che non ci sarà un accordo senza resa incondizionata dell'Iran e che dopo si sceglierà un nuovo leader, anche non democratico. lanotiziagiornale.it

Nello Stretto di Hormuz sono ferme 1.000 navi cariche, la Cina avvia trattative riservate con l’Iran per sbloccare il suo traffico. Trump vuole decidere il nuovo leader dell’Iran. Scendono a 8.200 i turisti italiani nei Paesi del Golfo - facebook.com facebook

. @paolomieli: "A Trump non va bene il figlio di Khamenei e vuole scegliere lui la nuova guida Iran, lo ha fatto per il Venezuela ma non può farlo in Iran. Per me quella frase vuol dire che Trump si riserva di dire: ecco hanno scelto "tizio" e quello l'ho scelto io, g x.com