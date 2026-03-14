Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco sull'isola di Kharg, un'area controllata dall'Iran, con l'ex presidente che ha dichiarato che l'Iran è morto. L'agenzia di notizie iraniana Fars riferisce che, nonostante l'annuncio di distruzione di obiettivi militari, non ci sarebbero stati danni alle infrastrutture petrolifere dell'isola. La notizia si inserisce in un contesto di tensione tra le due parti.

Raid Usa sull'isola iraniana di Kharg. L'agenzia di notizie iraniane Fars asserisce che non ci sono stati danni alle infrastrutture petrolifere, dopo che Donald Trump aveva annunciato la distruzione di obiettivi militari. "Pochi istanti fa, su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha eseguito uno dei più potenti raid aerei nella storia del Medio Oriente, annientando totalmente ogni obiettivo militare nel fiore all'occhiello dell'Iran: l'isola di Kharg", ha annunciato il presidente su Truth. "I media delle fake news odiano riportare i successi ottenuti dall'esercito degli Stati Uniti contro l'Iran, che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump bombarda l'isola di Kharg: "L'Iran è morto". La versione del regime

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