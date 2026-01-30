Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara l’emergenza nazionale negli Stati Uniti. Con questa mossa, vuole imporre nuovi dazi sui beni provenienti da quei Paesi che vendono petrolio a Cuba. La decisione arriva alla vigilia di una settimana calda sui mercati energetici e potrebbe influenzare le relazioni con i paesi vicini. La Casa Bianca ha annunciato che l’obiettivo è limitare il commercio di petrolio con l’isola, rafforzando così le misure già in atto contro il regime cubano.

L'ordine esecutivo firmato alla Casa Bianca. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara lo stato di emergenza nazionale e introduce una procedura per imporre dazi doganali sui beni provenienti dai Paesi che vendono o forniscono petrolio a Cuba. L'annuncio è arrivato dalla Casa Bianca, che ha confermato l'entrata in vigore del provvedimento. La dura reazione dell'Avana. La decisione ha provocato una reazione immediata e durissima da parte di Cuba. L'Avana ha definito la firma del decreto "un atto brutale di aggressione", denunciando l'inasprimento delle misure economiche contro l'isola.

© Dayitalianews.com - Trump dichiara l’emergenza nazionale: nuovi dazi contro chi commercia petrolio con Cuba

