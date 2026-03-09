Petrolio a 100$ | Trump esplode contro Israele per i raid in Iran

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, raggiungendo un livello che non si vedeva dal 2022, generando preoccupazioni a livello mondiale. Trump ha commentato duramente le azioni di Israele nei raid in Iran, causando reazioni tra gli attori internazionali. La situazione ha attirato l’attenzione di mercati e governi, mentre si monitorano gli sviluppi sul fronte energetico e geopolitico.

Il prezzo del greggio ha sfondato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, un livello non toccato dal 2022, scatenando una crisi energetica globale. Donald Trump ha espresso forte disappunto verso Israele per gli attacchi contro gli impianti petroliferi iraniani avvenuti nelle ultime ventiquattro ore. L’impennata dei prezzi ha già colpito i mercati americani, dove il costo del gallone è salito a 3,45 dollari con un aumento del 16% rispetto alla settimana precedente. La tensione internazionale si è acuita dopo che le Forze di Difesa Israeliane hanno colpito una trentina di depositi strategici nel territorio iraniano. La reazione di Washington è stata immediata e dura: l’amministrazione americana teme un doppio effetto negativo, sia economico che geopolitico, derivante da questa escalation improvvisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Iran, prezzo del petrolio supera 100 dollari. Trump si arrabbia con Israele per attacchi

Trump e Netanyahu scatenano l'ennesima crisi mediorientale: raid massicci degli Usa e di Israele contro l'Iran

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum - facebook.com facebook

