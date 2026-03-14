Trump deride le atlete trans | Luxuria parla di bullismo

Durante la trasmissione di sabato 14 marzo su Rai 3, Vladimir Luxuria ha commentato le parole di un presidente americano che aveva criticato atlete transgender. Luxuria ha collegato il comportamento del leader statunitense a episodi di bullismo che ha vissuto da bambina. La discussione si è concentrata su come tali atteggiamenti possano influenzare il rispetto verso le persone transgender.

La trasmissione di sabato 14 marzo alle ore 20.20 su Rai 3 ha ospitato Vladimir Luxuria, che ha collegato il comportamento del presidente americano verso le atlete transgender a esperienze personali di bullismo subite nell’infanzia. L’ex deputata di Rifondazione Comunista ha definito la transfobia come un’ossessione patologica che nasconde altre problematiche, attendendo gli esiti delle indagini in corso per valutare il rispetto mostrato da Donald Trump verso le donne. Il commento è nato dall’analisi di un video in cui il leader statunitense deride e imita le sportive trans. L’intervento si inserisce nel contesto di una riflessione più ampia sul potere dell’esempio negativo fornito dalle figure di autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump deride le atlete trans: Luxuria parla di bullismo Articoli correlati Il video in cui Trump deride le atlete transgender davanti ai repubblicani della CameraIl filmato è stato pubblicato da un account della Casa Bianca, attirando diverse critiche online. Olimpiadi 2028: Trump vieta le atlete trans alle gareLa Casa Bianca ha appena siglato un provvedimento che esclude le atlete transgender dalle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. TRUMP DERIDE LE ATLETE TRANSGENDER ALLA CAMERA