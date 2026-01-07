Il 6 gennaio, davanti ai deputati repubblicani al Kennedy Center di Washington, Donald Trump ha rivolto un commento ironico alle atlete transgender, mimando una sollevatrice di pesi. L’episodio ha suscitato attenzione e discussioni sulla sua posizione riguardo alla partecipazione delle persone transgender nello sport femminile. Questa manifestazione si inserisce in un più ampio dibattito sulle questioni di inclusione e diritti delle persone transgender negli Stati Uniti.

Donald Trump torna ad attaccare le persone transgender. Martedì 6 gennaio, davanti ai deputati repubblicani della Camera riuniti al Kennedy Center di Washington, il presidente degli Stati Uniti ha deriso le atlete transgender mimando una sollevatrice di pesi, tra smorfie e gesti plateali, per sostenere la sua opposizione alla loro partecipazione nella categoria femminile. Il video, diffuso dall’account X Rapid Response 47 dell’amministrazione, è circolato rapidamente online, attirando diverse critiche. A un certo punto del video, Trump racconta di essersi contenuto per non irritare la first lady Melania: « Mia moglie odia quando faccio queste cose. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il video in cui Trump deride le atlete transgender davanti ai repubblicani della Camera

