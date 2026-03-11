L’isola di Kharg l’uranio il regime change l’implosione | 4 scenari per la fine della guerra in Iran

L’isola di Kharg, situata a circa 25 chilometri dalle coste iraniane e a meno di 500 chilometri dallo Stretto di Hormuz, copre una superficie di 20 chilometri quadrati. Recentemente, si sono intensificate discussioni riguardo a quattro possibili scenari che potrebbero determinare la fine della guerra in Iran, tra cui l’uso dell’uranio, il regime change, l’implosione politica e l’impatto strategico dell’isola.

Uno spazio in mezzo al mare di 20 chilometri quadrati che si trova a 25 km dalle coste dell' Iran e a meno di 500 dallo Stretto di Hormuz. Ma è il terminale del 90% delle esportazioni di petrolio dell'Iran. L'isola di Kharg non è ancora stata colpita dai bombardamenti. E se gli Usa ne prendessero il controllo potrebbero chiudere i rubinetti delle entrate del regime. Bloccando così gli stipendi ai soldati e ai dipendenti pubblici. Per questo è strategicamente così importante. E per questo la sua conquista è uno dei quattro scenari possibili per la fine della guerra in Iran. Che finora sta costando a Washington un miliardo di dollari al giorno.

