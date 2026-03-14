Attacco all’ambasciata Usa a Baghdad Raid sull’isola di Kharg Trump | Iran completamente sconfitto

Nella giornata di sabato 14 marzo 2026, un attacco ha preso di mira l’ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq, mentre un raid è stato condotto sull’isola di Kharg. In risposta, un ex presidente ha dichiarato che l’Iran è stato completamente sconfitto. La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele rimane elevata, con azioni militari che continuano a susseguirsi nella regione.

(Adnkronos) – La guerra in Medio Oriente tra Iran, Usa e Israele continua ad intensificarsi. Secondo le ultime news di oggi, sabato 14 marzo 2026, un attacco ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq. Sul sito era visibile questa mattina una colonna di fumo. Nelle ultime ore Washington ha colpito l’isola di Kharg, principale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Tutto quello che riguarda Attacco all'ambasciata Usa a Baghdad...

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