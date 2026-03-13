Trump | Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa L' Ft | Parigi e Roma dialogano sullo Stretto Il governo italiano smentisce

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato le navi a passare dallo stretto di Hormuz e a mostrare forza. L'agenzia Ft riferisce che Parigi e Roma stanno discutendo sulla situazione nello Stretto, ma il governo italiano nega ogni coinvolgimento. Un aereo cisterna americano si è schiantato in Iraq, provocando la morte di tutto l'equipaggio. A Teheran si sono svolte manifestazioni a sostegno del regime.