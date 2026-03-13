Trump | Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa L' Ft | Parigi e Roma dialogano sullo Stretto Il governo italiano smentisce
Il presidente degli Stati Uniti ha invitato le navi a passare dallo stretto di Hormuz e a mostrare forza. L'agenzia Ft riferisce che Parigi e Roma stanno discutendo sulla situazione nello Stretto, ma il governo italiano nega ogni coinvolgimento. Un aereo cisterna americano si è schiantato in Iraq, provocando la morte di tutto l'equipaggio. A Teheran si sono svolte manifestazioni a sostegno del regime.
Aereo cisterna Usa cade in Iraq: morto tutto l'equipaggio. Manifestazione pro-regime a Teheran, a sfilare anche Larijani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Articoli correlati
FT: Francia e Italia aprono negoziati con l’Iran su Hormuz. Strappo con gli Usa e Trump? Roma smentisce ma…Il Financial Times lancia un’informazione importante e potenzialmente dirompente: Francia e Italia avrebbero avviato colloqui con l’Iran per...
Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema.
Una selezione di notizie su Trump Le navi passino Hormuz e tirino...
Argomenti discussi: Stretto di Hormuz, colpite tre navi. La fatwa dell'Iran: barile a 200 dollari.
Trump, 'navi tirino fuori le palle e attraversino Hormuz'Le navi mercantili in attesa vicino allo stretto di Hormuz dovrebbero tirare fuori le palle e attraversarlo. (ANSA) ... ansa.it
Trump invita a navigare a Hormuz, ma passano solo navi fantasmaIl presidente Trump invita gli armatori a navigare nello Stretto di Hormuz, annunciando un piano di venti miliardi di dollari per sostituire le assicurazioni. Ma le compagnie attendono, tranne quelle ... trasportoeuropa.it